Galatasaray'da Leroy Sane heyecanı: 3 milyon taraftar gelişini izledi
Haber Merkezi

Galatasaray, Bayern Münih'ten yıldız futbolcu Leroy Sane'nin transferini bitirdi.

Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte gece yarısı İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

GALATASARAY UÇAĞIN ROTASINI PAYLAŞTI

Leroy Sane'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyuran sarı-kırmızılı takım, canlı yayında Sane'yi İstanbul'a getiren uçağın rotasını paylaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar o andan itibaren bir çılgınlık başlattı.

3 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Galatasaray'ın paylaştığı Sane'nin uçak takibi canlı yayınını, 2.3 milyondan fazla kişi canlı izledi.

Sane'nin İstanbul'a inişiyle birlikte gece yarısı 02.00'de canlı yayını izleyenlerin sayısı 3 milyonu gördü.

ensonhaber icon
Can Badak
Editor