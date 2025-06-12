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Galatasaray'da Leroy Sane heyecanı: 3 milyon taraftar gelişini izledi

Galatasaray'da Leroy Sane heyecanı: 3 milyon taraftar gelişini izledi Galatasaray, Bayern Münih'ten yıldız futbolcu Leroy Sane'nin transferini bitirdi... Gece yarısı 02.00'de İstanbul'a inen yıldız oyuncunun uçağını 2.3 milyon kişi, Türkiye'ye ayak bastığı anı ise 3 milyon taraftar canlı izledi.