Galatasaray'da Leroy Sane heyecanı: 3 milyon taraftar gelişini izledi

Haber Merkezi
Galatasaray, Bayern Münih'ten yıldız futbolcu Leroy Sane'nin transferini bitirdi.
Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte gece yarısı İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.
GALATASARAY UÇAĞIN ROTASINI PAYLAŞTI
Leroy Sane'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyuran sarı-kırmızılı takım, canlı yayında Sane'yi İstanbul'a getiren uçağın rotasını paylaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar o andan itibaren bir çılgınlık başlattı.
3 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Galatasaray'ın paylaştığı Sane'nin uçak takibi canlı yayınını, 2.3 milyondan fazla kişi canlı izledi.
Sane'nin İstanbul'a inişiyle birlikte gece yarısı 02.00'de canlı yayını izleyenlerin sayısı 3 milyonu gördü.
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