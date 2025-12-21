Abone ol: Google News

Galatasaray'da maç sonu üçlüsü Mauro Icardi'den geldi

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kasımpaşa maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 22:51
Galatasaray'da maç sonu üçlüsü Mauro Icardi'den geldi
  • Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.
  • Maç sonrası Mauro Icardi, taraftarlar için üçlü çektirdi.
  • Sarı-kırmızılı ekip, galibiyeti taraftarla kutladı.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı.

MAÇ SONU ÜÇLÜ ICARDI'DEN

Kuzey tribünün olduğu tarafta giden futbolcular, kol kola girerek birlikte marşlar söyledi.

Daha sonra taraftarlar isteği üzerine Mauro Icardi, sahanın ortasında gitti ve üçlü çektirdi.

Eshspor Haberleri