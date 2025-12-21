Galatasaray'da maç sonu üçlüsü Mauro Icardi'den geldi

- Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.
- Maç sonrası Mauro Icardi, taraftarlar için üçlü çektirdi.
- Sarı-kırmızılı ekip, galibiyeti taraftarla kutladı.
Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı.
MAÇ SONU ÜÇLÜ ICARDI'DEN
Kuzey tribünün olduğu tarafta giden futbolcular, kol kola girerek birlikte marşlar söyledi.
Daha sonra taraftarlar isteği üzerine Mauro Icardi, sahanın ortasında gitti ve üçlü çektirdi.