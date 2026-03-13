Matteo Guendouzi: Bebek gibi oynadık

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0’lık skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BEBEK GİBİ OYNADIK"

Mağlubiyetin nedenlerine değinen Guendouzi, "Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı." dedi.

"BU SONUÇ TARAFTARA SAYGISIZLIK"

Soyunma odasındaki atmosferin de iyi olmadığını ifade eden Fransız oyuncu, "Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık." ifadelerini kullandı.

"MENTALİTEYİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Takımın bir sonraki maçta farklı bir görüntü ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Guendouzi, "Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz." sözlerini sarf etti.