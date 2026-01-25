Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği bu hafta netleşiyor.

İki gündür İstanbul'da olan ve yöneticilerle toplantılar yapan Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, şartlar üzerinde pazarlıklarını sürdürüyor.

Taraflar arasındaki büyük zirve ise bugün gerçekleştirilecek.

GELECEĞİ NETLEŞİYOR

Başkan Dursun Özbek'in, Icardi ve menajeri Pino ile bir araya gelerek takımda kalmasını isteyeceği öğrenildi.

Özbek, taraftarın sevgilisi olan Icardi'nin takımda kalmasını istiyor ancak mali disiplinden taviz vermeyecek.

Yönetim, şu an yıllık 10 milyon euro kazanan 32 yaşındaki yıldıza, yeni sözleşme için "feda" diyecek.

MAAŞINI YARI YARIYA DÜŞÜR TEKLİFİ

Sarı-kırmızılıların teklifinin, maaşı yarı yarıya indirerek 5 milyon euro seviyesine çekmek olduğu öğrenildi.



Galatasaray'da bu sezon 28 maçta süre bulan Mauro Icardi, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.