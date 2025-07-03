Galatasaray'da Mauro Icardi'ye özel izin

Sakatlığı nedeniyle uzun süre Galatasaray'dan uzak kalan Mauro Icardi, son dönemde özel hayatında yaşadıklarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz gün eski eşi Wanda Nara'dan kızlarını almaya çalışırken eve polis zoruyla gitmek zorunda kalan Icardi'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2 HAFTA GEÇ KATILACAK

Icardi'nin cuma günü başlayacak kampa geç katılacağı ortaya çıktı.

Son olarak şampiyonluk kutlamalarında yerini alan Mauro Icardi'nin, iki hafta daha fazla izin yapacağı iddia edildi.

İki kızının velayeti için mücadele veren Icardi, Türkiye'ye dönüşünü ertelemeye karar verdi.

KIZLARININ VELAYETİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Galatasaray'da başlangıçta isteksiz olunsa da, forvetin hassas durumunu anladıktan sonra oyuncunun isteğinin kabul edildiği vurgulandı.

Arjantinli golcüye, yasal işlemlere devam etmesi için iki hafta daha süre verildiği kaydedildi.