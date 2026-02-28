Galatasaray'da paylaşım krizi: Fatih Terim’in yüzü tanıtımda kapandı

Galatasaray, Fatih Terim'in yüzünün kapatılması sebebiyle yeni retro formasının klibini tüm hesaplardan kaldırdı. Sarı-kırmızılılar, videoyu daha sonra yeniden paylaştı.
Galatasaray, 2025-2026 sezonu retro formalarını tanıttı.
Galatasaray'ın retro forma tanıtımında bir ayrıntı ise dikkat çekti.
Sarı-kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim'in bir karede yüzünün kapatıldığı görüldü.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu olaya özellikle sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
YAYINLANAN FOTOĞRAFTA TERİM'İN YÜZÜ KAPATILDI
Galatasaray, gelen tepkilerin ardından konuyla ilgili adım attı.
Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in yüzünün kapatılması sebebiyle yeni retro formasının klibini tüm hesaplardan kaldırdı.
Galatasaray, retro forma klibini Fatih Terim'in de yüzünün gözüktüğü şekilde yeniden paylaştı.
ÖZEL PAYLAŞIM GELDİ
Sarı-kırmızılılar, daha sonra sosyal medya hesabından Fatih Terim için paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "1974'ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek... " ifadeleri yer aldı.