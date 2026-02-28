Galatasaray'da paylaşım krizi: Fatih Terim’in yüzü tanıtımda kapandı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu retro formalarını tanıttı.

Galatasaray'ın retro forma tanıtımında bir ayrıntı ise dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim'in bir karede yüzünün kapatıldığı görüldü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu olaya özellikle sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

YAYINLANAN FOTOĞRAFTA TERİM'İN YÜZÜ KAPATILDI

Galatasaray, gelen tepkilerin ardından konuyla ilgili adım attı.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in yüzünün kapatılması sebebiyle yeni retro formasının klibini tüm hesaplardan kaldırdı.

Galatasaray, retro forma klibini Fatih Terim'in de yüzünün gözüktüğü şekilde yeniden paylaştı.

ÖZEL PAYLAŞIM GELDİ

Sarı-kırmızılılar, daha sonra sosyal medya hesabından Fatih Terim için paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "1974'ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek... " ifadeleri yer aldı.