Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
OSIMHEN, SALONDA ÇALIŞTI
Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)