Donald Trump, ABD'nin bölgeden ayrılmasıyla Hürmüz'ün açılacağını öne sürdü

Amerikan basınına telefonla röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın askeri kapasitesine yönelik operasyonların büyük ölçüde hedeflerine ulaştığını ifade etti.

Trump, “Orada daha çok uzun bir süre kalmamız gerekmeyecek. Ancak sahip oldukları saldırı kapasitesinin geriye kalan kısmını ortadan kaldırmak için hâlâ yapılması gerekenler var” dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI KENDİLİĞİNDEN AÇILACAK"

İran’ın haftalardır kapalı tuttuğu Hürmüz Boğazı hakkında da konuşan Trump, boğazın açılması konusunda diğer ülkelerin sorumluluk alabileceğini savundu.

ABD’nin bölgeden çekilmesiyle birlikte boğazın yeniden açılacağını ileri süren Trump, “Benim önceliğim onların nükleer silaha sahip olmamasıydı. Bu sağlandıktan sonra, biz ayrıldığımızda boğaz kendiliğinden açılacak” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, müttefik ülkelerin boğazın açılması için çok uluslu bir deniz gücü oluşturma konusunda isteksiz davranmasını sert sözlerle eleştirdi.

İSFAHAN'DAKİ PATLAMA

İran’ın İsfahan kenti yakınlarında düzenlenen hava saldırılarına da değinen Trump, hedef hakkında detay vermekten kaçındı. Ancak patlamanın büyüklüğüne dikkat çekerek, “Oldukça büyüklerdi. Yakında neyin vurulduğu ortaya çıkacak” dedi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ SAĞLADIK" İDDİASI

Trump, operasyonların yalnızca askeri kapasiteyi değil, İran’daki siyasi yapıyı da etkilediğini öne sürerek, “Nükleer kapasitelerini ortadan kaldırıyoruz ve rejim değişikliği sağladık. Şu anda çok daha makul bir grupla muhatabız” açıklamasında bulundu.

MÜZAKERELERE İLİŞKİN BELİRSİZLİK

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Yardımcısı James David Vance’in yer aldığı müzakere heyetinin başka bir ülkeye gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna ise Trump yanıt vermekten kaçındı.

Başkan, “Bu konuların tamamı hakkında konuşamam” diyerek stratejik detayları paylaşmadı.