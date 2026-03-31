Kosova - Türkiye - CANLI SKOR

GÜNCEL SKOR: KOSOVA 0-0 TÜRKİYE

14' Arda sağ kanattaki Zeki'ye topu çevirdi, Zeki yerden içeriye gönderdi ama içeride Kerem ve Kenan ikilisi topa dokunamadı.

13' Ferdi sol kanattan uzak direkteki Zeki'ye orta denedi ama kaleci Muric için rahat bir top oldu.

12' Vedat Muriqi topu saklamak istedi ama baskıyla orta alanda topu kazanmayı başardık.

11' Bu dakikalarda baskımızı arttırıyoruz.

10' Kenan ilk vuruşunda savunmaya takıldı, ikinci şansında kaleci kornere gönderdi.

8' Kerem kaleci Muric'e baskı yaptı, Muric topa uzun vurdu ve taca gönderdi.

7' Kendi yarı alanımızda pas yaparak Kosova savunmasında açık arıyoruz.

6' İsmail topu baskıyla kaptı ama Kenan'a pas denemesinde başarılı olmadı.

5' Ferdi topu göğüsüyle kontrol etmek istedi ama top taca gitti.

4' Vedat Muriqi ve Ozan Kabak arasındaki hava topu mücadelesinde Muriqi yerde kalarak kalkamadı hakem oyunu durdurdu.

3' Ön alanda kalecinin gönderdiği vuruşu Orkun kaparak Kerem'e gönderdi ama Kerem'in pozisyonu için bayrak havada.

2' Arda sağ kanatta üst üste çalımlar denedi ama ikincisinde yaptığı harekete hakem faul düdüğü çaldı.

1' Maç başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor.

Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 21.45'te başladı ve TV8'den naklen yayınlanıyor.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalıyor.

Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapıyor.

Mücadelenin 4. hakemi Christopher Kavanagh oldu.

İLK 11'LER

Kosova: Arijanet Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Vedat Muriç

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

KAZANAN ÜLKE DÜNYA KUPASI'NDA

Karşılaşmayı kazanan takım ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi halinde uzatma bölümüne geçilecek.

15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de kazanan çıkmaması durumunda ise seri penaltı atışlarıyla Dünya Kupası'na gidecek ekip belli olacak.

Ay-yıldızlı ekip play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0, Kosova ise Slovakya'yı 4-3 yenerek finalde mücadele etme hakkını elde etmişti.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI İÇİN SAHADAYIZ

A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na yeniden katılarak 24 yıllık özleme son vermek için sahada yer alacak.

Türkiye, tarihinde 3 kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Dünya Kupası vizesini ilk kez 1950'de alan A Milli Futbol Takımı, o dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvadan çekildi.

1954 Dünya Kupası'nda Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi.

Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.

Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti.

2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.