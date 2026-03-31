Özkan Yalım görevinden uzaklaştırıldı

Uşak Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme...

Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının son adresi Uşak oldu.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Uşak, Ankara ile Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Uşak Valiliği’nin belirleyeceği tarihte Uşak Belediye Meclisi’nde belediye başkanvekili seçimi gerçekleştirilecek.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında tutuklama kararı verilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, yürütülen soruşturma kapsamında mal varlığına el konulmasını talep etti.

Talebi inceleyen İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebinin "soruşturma kapsamında delil elde etmeye yönelik olduğu"nun anlaşıldığına ve kabulüne karar verdi.

Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

RÜŞVET AĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Soruşturma dosyasına göre belediye ihalelerinde mükerrer faturalar kesilerek oluşan farkların rüşvet olarak alındığı, ihale verilecek şirketlere Belediye Başkanı’nın aile fertlerine ortaklık verilmesi yönünde baskı yapıldığı ve bu yolla sistematik şekilde menfaat sağlandığı tespit edildi.

Yine belediye başkan yardımcılarının “bağış” adı altında şahsi hesaplarına para topladığı, belediyeye getirilen nakit paraların makbuzsuz şekilde özel kaleme teslim edilerek zimmete geçirildiği iddiaları da dikkat çekti.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturmasında hazırlanan MASAK raporu dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

2025/239999 sayılı dosya kapsamında hazırlanan raporda, Yalım adına kayıtlı 1 araç ve 31 taşınmaz bulunduğu tespit edildi.

Ancak şirketler üzerinden yapılan işlemler de dahil edildiğinde tablo genişledi.

İddialara göre, şoförü Cihan Aras üzerine gerçekleştirilen devirlerle birlikte toplamda 34 araç ve 114 taşınmaza ulaşıldı.