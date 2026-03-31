Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki 'kadın cumhurbaşkanı' çıkışı kulisleri karıştırdı

CHP'de adaylık krizi...

Türkiye 19 Mart 2025 sabahında, tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonlarından birine uyandı.

İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" operasyonu kapsamında, Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

Geçtiğimiz haftalarda ise başta İmamoğlu olmak üzere birçok önemli sanığın olduğu davanın yargılamasına başlandı.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Mahkeme süreci devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü duruşmaları sırasında tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonunda sarf ettiği sözler CHP kulislerine ve siyaset gündemine bomba gibi düştü.

"İNŞALLAH KADIN BİR CUMHURBAŞKANI OLACAK"

İmamoğlu, hakim karşısında Cumhurbaşkanlığı makamını anlatırken şu dikkat çeken sözleri kullandı:

Cumhurbaşkanı nedir biliyor musunuz Sayın Hâkim? Cumhurbaşkanı, çok önemlidir. Bir eve bakalım, inşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak.



Cumhurbaşkanı bir eve baktığınızda babadır biliyor musunuz? Annedir. Benim için öyledir yani.

ADAY OLAMAYACAĞINI KABULLENDİĞİ YORUMLANDI

Bu sözler, özellikle 'kadın Cumhurbaşkanı' vurgusu nedeniyle kısa sürede sosyal medyada gündem olurken adaylık tartışmaları yine CHP'nin ana gündem maddesi oldu.

Siyaset kulisleri bu çıkışı, bir yandan Ekrem İmamoğlu’nun kendi adaylığının zora girdiğini kabullendiği şeklinde diğer yandan ise Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın da denklem dışına itildiği anlamında yorumladı.

MAHKEMEDE VERİLEN NOT GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Tam da bu tartışmalar sürerken, duruşma salonunda İmamoğlu’na ulaştırılan "Sayın Başkanım" hitaplı not tartışmaları başka bir noktaya taşıdı.

Notta, söz konusu ifadelerin kamuoyunda Dilek İmamoğlu’na işaret ettiği yönünde algı oluştuğu açıkça belirtildi.

"DİLEK HANIMI KASTEDİYOR OLARAK YORUMLANDI"

Notta, "Sayın Başkanım, Duruşma sonrası "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlarından yeni bir soruşturma başlatıldı.

Duruşmadaki "Bu ülkenin bir kadın Cumhurbaşkanı olacak inşallah en yakın zamanda" söyleminiz sosyal medyada Dilek Hanım'ı kastediyor şeklinde yorumlandı Başkanım.

Akşam notlarında detaylı bir şekilde bilginize sunuyorum." ifadeleri yer aldı.

MAHKEME BAŞKANININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Bugünkü duruşmada danışmanların İmamoğlu’na ilettiği notu açıkça gündeme taşıyan Mahkeme Başkanı, 'Cumhurbaşkanı adaylığı ifadesi var' diyerek not alışverişine tepki gösterdi.

Ayrıca bu tür iletişimlere izin verilmeyeceğini vurgularken İmamoğlu’nun ise "Size sıkıntı olmasın, notu ben alayım" diyerek durumu yumuşatmaya çalıştığı öğrenildi.

EKİBİNDEN İMAMOĞLU'NA UYARI GELDİ

Kulislerde konuşulan en çarpıcı detay ise İmamoğlu’nun kendi ekibinden gelen uyarı.

İddialara göre yakın çevresi, bu sözlerin CHP yönetiminde kriz çıkarabileceği ve parti liderliği tarafından farklı yorumlanabileceği endişesiyle İmamoğlu’nu uyardı.

PARTİ YÖNETİMİ DİLEK İMAMOĞLU'NA KARŞI ÇIKABİLİR

Özellikle 'Dilek İmamoğlu aday gösteriliyor' algısının parti yönetimini harekete geçirebileceği kaygısının dile getirildiği ifade ediliyor.

Notun da bu çerçevede, 'yanlış anlaşılma büyümeden müdahale edelim' mesajı taşıdığı değerlendiriliyor.

CHP'DE ADAYLIK DENKLEMİ

Yaşanan gelişmeler İmamoğlu adaylıktan geri mi çekiliyor ve Yerine Dilek İmamoğlu mu hazırlanıyor sorularını gündeme getirdi.

Öte yandan kulislerde, Özgür Özel’in liderliğindeki parti yönetiminin süreçten rahatsız olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği iddiaları da yer alıyor.