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- Galatasaray'da üç isim takımdan ayrı çalıştı
Galatasaray'da üç isim takımdan ayrı çalıştı
- 09.12.2022 - 18:58
Galatasaray, Süper Lig'e 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.
Taktik uygulamalar üzerinde duruldu
İlk yarım saat basına açık tutulan idman, tempolu top sürme ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik uygulamalar üzerinde durulduğu belirtildi.
Rashica, Emre ve Hamza takımdan ayrı olarak çalıştı
Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Mathias Ross'un tedavisine devam edildi. Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise sahada takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, hazırlıklar kapsamında cumartesi Süper Lig takımlarından Adana Demirspor ile maç yapacak.