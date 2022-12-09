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Galatasaray'da üç isim takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray'da üç isim takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarına devam etti. Gerçekeleşen idmanda sarı-kırmızılı takımın üç futbolcusu özel olarak takımdan ayrı idman yaptı.