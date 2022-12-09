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    Galatasaray'da üç isim takımdan ayrı çalıştı

    Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarına devam etti. Gerçekeleşen idmanda sarı-kırmızılı takımın üç futbolcusu özel olarak takımdan ayrı idman yaptı.
    • 09.12.2022 - 18:58
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    Galatasaray'da üç isim takımdan ayrı çalıştı

    Galatasaray, Süper Lig'e 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü.

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

    Taktik uygulamalar üzerinde duruldu

    İlk yarım saat basına açık tutulan idman, tempolu top sürme ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik uygulamalar üzerinde durulduğu belirtildi.

    Galatasaray da üç isim takımdan ayrı çalıştı #1

    Rashica, Emre ve Hamza takımdan ayrı olarak çalıştı

    Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Mathias Ross'un tedavisine devam edildi. Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise sahada takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

    Galatasaray da üç isim takımdan ayrı çalıştı #2

    Galatasaray, Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak

    Galatasaray, hazırlıklar kapsamında cumartesi Süper Lig takımlarından Adana Demirspor ile maç yapacak.

    Galatasaray da üç isim takımdan ayrı çalıştı #3

    Galatasaray da üç isim takımdan ayrı çalıştı #4

    Galatasaray da üç isim takımdan ayrı çalıştı #5

    Galatasaray da üç isim takımdan ayrı çalıştı #6


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