Galatasaray'dan 2 oyuncuyla ilgili ayrılık açıklaması

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Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukcu, 25. şampiyonluğun ardından gelecek sezonun transfer planlaması, gidecek oyuncular ve merakla beklenen Victor Osimhen transferi hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kavukcu, Osimhen'i almaya hazır olduklarını ve Nijeryalı golcü için gerekli ödemeleri yapabileceklerini söyledi.

"OSİMHEN'E SAKIN BİR YERE GİTME DEDİK"

Osimhen transferi ile ilgili açıklama yapan Kavukcu, "Başkanımla ocak ayında Osimhen için konuştuk. Osimhen'e ocak ayında 'Biz seni çok istiyoruz, sakın bir yere gitme. Senin bonservisini almak için çalışıyoruz' dedik. Bunun için projeler geliştiriyoruz. O masaya oturmak için geliştirdik ve şu an o masadayız. Bonservisini almaya ve Avrupa'dan alacağı maaşları ödemeye hazır bir vaziyetteyiz" ifadelerini kullandı.

"ARA TRANSFER DÖNEMİNDE ÇOK YIPRATILDIK"

Açıklamalarına devam eden Kavukcu, "Ocak ayında çok yıpratıldık. İki kişi yapıyormuş gibi gözüktü. Hem İbrahim ağabey hem de ben bu işi tek kişinin yapması gerektiğini başkanımıza söyledik. Farklı kişilerden transfer yapmamamız gerektiğinin farkına vardık." sözlerini sarf etti.

MUSLERA VE MERTENS GİDİYOR

Ayrılması gündemde olan futbolcular ile ilgili de açıklama yapan Kavukcu, "18 tane yabancımız var, Nando'yu ikna etmeye çalıştık ama gitme taraftarı. Ailesini çocuklarını gönderdi. Mertens aynı şekilde gidiyor. Bu bölgelere transfer yapacağız. Birkaç bölge daha var. Bizden gitmek isteyenler var. Osimhen ile beraber farklı, Osimhen olmazsa farklı bir transfer planımız olacak." ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK İLE GENÇLİK ARKADAŞIYIZ"

Son olarak teknik Okan Buruk ile ilgili açıklama yapan Kavukcu, "Okan Buruk ile gençlik arkadaşıyız. 'Hocam da hocam' diyorum... İnşallah 4. şampiyonluğu onunla beraber alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz." dedi.