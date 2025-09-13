Galatasaray’dan art arda 16. galibiyet

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar böylece yenilmezlik serisini sürdürdü.

Resmi maçlarda en son Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda yenilen Galatasaray, daha sonra kaybetmedi.

GALİBİYET SERİSİ 16 MAÇ

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Süper Lig’de 13, Türkiye Kupası’nda da 3 olmak üzere toplam 16 mücadeleden galip ayrıldı.

RAKİP FRANKFURT

Galatasaray, bu hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar daha sonra Süper Lig’de de Konyaspor’u konuk edecek.