Galatasaray’dan art arda 16. galibiyet

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar böylece yenilmezlik serisini sürdürdü.
Resmi maçlarda en son Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda yenilen Galatasaray, daha sonra kaybetmedi.
GALİBİYET SERİSİ 16 MAÇ
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Süper Lig’de 13, Türkiye Kupası’nda da 3 olmak üzere toplam 16 mücadeleden galip ayrıldı.
RAKİP FRANKFURT
Galatasaray, bu hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar daha sonra Süper Lig’de de Konyaspor’u konuk edecek.