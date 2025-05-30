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İHA

Süper Lig’in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasındaki Başakşehir karşılaşmasıyla sezonu tamamladı.

Geçen hafta yapılan şampiyonluk kutlamaları maçın ardından stadyumda da devam etti.

DRONE ŞOV!

Özellikle drone gösterileri kutlamalara damga vurdu.

Dronelar farkı noktalardan havalanarak, stadyuma ulaştı.

İlk yıldız Galatasaray Lisesi'nden, ikinci yıldız Galatasaray Adası'ndan, üçüncü yıldız Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, dördüncü yıldız da Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden kalktı ve ve stadyumdaki yıldızla birleşerek beşinci yıldızı yaptı.

1500 DRONE KULLANILDI

Dronelarla Şampiyonlar Ligi logosu, Ali Sami Yen, 5 yıldız ve onların alındığı tarihler, Fernando Muslera, Dries Mertens, Victor Osimhen’in Antalyaspor maçındaki röveşatası ve maskesi, Okan Buruk, 25 yazılı 5 yıldızlı logo ve 5 yıldızlı Galatasaray logosunun görselleri yapıldı.

Bu etkinlik için yaklaşık 1500 drone kullanıldı.