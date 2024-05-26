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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yeni Hababam Sınıfı göndermesi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yeni Hababam Sınıfı göndermesi Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yenildiği maçta Hababam Sınıfı göndermeli koreografisinin devamını bu kez video paylaşımı ile devam ettirdi.