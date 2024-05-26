Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
Sarı kırmızılı taraftarlar, yurdun dört bir yanında şampiyonluk sevincini yaşarken, ezeli rakip Fenerbahçe ile sosyal medya üzerinden atışmalar devam ediyor.
Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray için kayrılan ifadelerini kullanmıştı.
Sarı kırmızılıların yanıtı ise gecikmedi.
Hababam Sınıfı göndermesine devam
Derbi maç öncesi Galatasaray'ın düzenlediği Hababam Sınıfı temalı koreografiye Fenerbahçe, 1-0'lık galibiyet sonrası yine Hababam Sınıfı ile karşılık vermişti.
"Ne oldu sesiniz çıkmıyor"
Son haftada gelen şampiyonluğun ardından Galatasaray, bir kez daha Hababam Sınıfı temasını kullandı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, sırasıyla Süper Lig takımlarının şampiyonlukları bir sınıfın tahtasında Hababam Sınıfı'nın meşhur müziği eşliğinde gösterildi.
Video, "Ne oldu sesiniz çıkmıyor" ifadeleriyle paylaşıldı.
"Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray"
"Türkiye'nin en büyüğü" ifadelerinin yazıldığı tahtada Galatasaray'ın 24, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve Başakşehir'in birer şampiyonlukları yer aldı.
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