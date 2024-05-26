Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli şampiyonluk mesajı Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olması sonrası Fenerbahçe cephesinden göndermeli bir açıklama geldi: "Kayrılan rolünü iyi oynadı.."

ensonhaber.com

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla şampiyon olan Galatasaray'da taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Galatasaray cephesinde kutlamalar yapılırken, ezeli rakip Fenerbahçe'de hüsran vardı.

İstanbulspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla yenen Fenerbahçe, şampiyonluk hayalini 7. kez bir sonraki sezona taşıdı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü'nden den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Seni sen yapan değerlerinle çok yaşa, emeklerine minnettarız Fenerbahçe!

Şampiyon Galatasaray'a göndermelerin olduğu açıklamada şu ifadelere yer aldı:

Büyük emek, sonsuz inanç, son ana dek mücadele! Milyonların umudu ve dualarıyla! Fenerbahçe formasını sırtında taşıyan takımımıza sesleniyoruz:



Minnettarız mücadelenize, gurur duyuyoruz alın terinizle!



Biz, tarih boyunca; sayısız maç hakkımız yenerek koparıldık yarışlardan, sayısız kez son maçta gözyaşlarımızla öğrendik en acı duyguyu, biliyoruz, şampiyonluklar değil seni sevme sebebimiz, bizim sevgimiz tarifsizliklerin ötesinde, aidiyetimiz açığa çıkar en zor günde, mücadele ise en önde, savunmaksa Fenerimizi, yorulmak nedir bilmeden!

“Kayrılan” rolünü iyi oynadı