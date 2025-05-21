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Haber Merkezi

Süper Lig'de nefes kesen 2024-2025 sezonunda şampiyonluğu Galatasaray göğüsledi.

Kayserispor'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 5'inci yıldızı göğsüne taktı.

Üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, toplamda 25'inci Lig şampiyonluğunu elde etti.

Tarihi başarının ardından Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ezeli rakip Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir göndermede bulunuldu.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Videoda bir drone'un gökyüzünde iki yıldızı taşıdığı görüntüler yer aldı. Paylaşımın altına ise, "Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz" notu düşüldü.

Galatasaray'ın bu paylaşımı, Süper Lig'de kazanılan şampiyonluk sayısıyla beşinci yıldıza ulaşmasına vurgu yaparken, aynı zamanda Fenerbahçe'nin yıllardır süren yıldız tartışmalarına da dolaylı bir yanıt niteliği taşıdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, paylaşımı büyük bir coşkuyla karşılayıp sosyal medyada binlerce kez paylaştı.