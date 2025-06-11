Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: Her geçen gün kalma şansı artıyor

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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, Victor Osimhen ile ilgili merak edilenleri anlattı.

"GALATASARAY'I TERCİH ETMESİNİN TEMEL MOTİVASYONU, GALATASARAY'IN İSMİYDİ"

Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Biz Adana'da Adana Demirspor maçını bekliyorduk. Bir menajerden, George Gardi'den telefon geldi. Böyle böyle bir oyuncu var, düşünür müsünüz dedi. Santrfor arayışımız yoktu. Icardi, Batshuayi var. Öyle bir isimden bahsetti ki kayıtsız kalmak mümkün değil. Okan Hoca'nın yanına çıkana kadar Okan Hoca'yı da aramış. Okan Hoca'nın cesur kararı, kaç teknik direktör verebilir bilmiyorum, böyle bir oyuncu gelirse ben iki santrforla oynarım, alabiliyorsak alalım dedi. 48 saat geçmeden, cumartesi konuştuk, pazartesi gece yarısı Osimhen'i İstanbul'a getirdik. Ertesi gün kendisiyle video konferans yaptık. Transfer komitemizde Cenk Ergün de vardı. Cenk Ergün ile birlikte kendisiyle video konferans yaptık. O gecenin sabahında, Adana Demirspor maçının sabahında video konferans yaptık. Galatasaray'a gelir misin sorusuna ben gelirim dedi. Onun Galatasaray'ı tercih etmesinin temel motivasyonu, Galatasaray'ın ismiydi. Onyekuru yakın arkadaşı. Ciddi bilgileri vardı Galatasaray ile ilgili. Konuşmak, ikna etmek gibi bir süreç yaşanmadı. 1 dakika içinde gelirim dedi, sonrası menajeriyle şartların görüşülmesiydi, kolaylıkla o iş aşıldı ve 48 saat sonra geldi. O gün verdiği her sözü, harfiyen yerine getirdi."

" 'ŞAMPİYONLUĞA KONSANTREYİM, SEZONU TAMAMLAYACAĞIM' DEDİ"

"Osimhen'i getirdiğimizden beri bir tartışma var. Geldiği ilk gün çıkış maddesi var dediler. 'Ben gitmeyeceğim' dedi. Devre arasında birçok teklif vardı. Birçok kulüp devre arası onu almak istedi. Türkiye'den bir kulüp istedi mi bilmiyorum. Hiçbir teklifle görüşme dahi yapmadı. Tüm kapıları kapattı. 'Şampiyonluğa konsantreyim, sezonu tamamlayacağım' dedi. Çok net biliyorum, hiçbir transfer teklifini değerlendirmeye dahi almadı."

OSİMHEN KALACAK MI?

"Bu sorunun cevabını keşke kolaylıkla verebilsek. Bu süreç devam ediyor. Herkes çok yakından takip ediyor. Sürecin bir sürü ayakları var. Başka takımların transfer görüşmeleri, teklifleri var. Galatasaray'ın bir teklifi var. Bir ekip olarak çalışıyoruz transferde, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu ve ben. Başımız Dursun Özbek. Öncelikle ben ve Maruf, daha sonra aramıza Sevgili Abdullah Kavukcu katıldı. İş bölümüyle başkana bağlı olarak götürüyoruz. Abdullah Kavukcu, George Gardi ile birlikte bu süreci götürüyor. Kolay değil, sabırlı olmak lazım. Her geçen gün Osimhen'in kalma şansı artıyor. Önemli teklifler var. Osimhen'in kolay karar vereceğini düşünmüyorum. Süreç uzayabilir. Geçen yaza bakınca zor karar verdiğini görüyoruz. Anlayışla karşılamak lazım. Tüm Galatasaraylılar burada tutmak istiyoruz. Netice itibarıyla Galatasaray'ın ekonomik gücü ve büyüklüğü var. Doğru rakamlarla bu transfer için Abdullah Kavukcu uğraşıyor. İstediği paraları verince transfer başarısı olmaz. Telaffuz edilen rakamlar ortada. 75 milyon euro maddesi var, maaş teklifleri var. Biz Osimhen'i, tüm bonuslar gerçekleştiği halde 9 milyon Euro'ya oynattık. Transfer başarısı budur. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar ekonomik gücü de dikkate alarak bu transferi sonlandırmaya çalışıyor. Geçen zaman bizim için dezavantaj değil aksine avantaj. Umarım Galatasaray'ın yönetebileceği rakamlarla gerçekleşir."

"BURASI ONUN EVİ"

"Detayları konuşmak doğru olmaz. Bunlar dinamik süreçler. Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusuydu. Son takımı Galatasaray. Burası onun evi. 1 yıldır burada yaşıyor. Görüşmeler devam ediyor. Rakamlar görüşülür, artırılır ayrı konu. Revize teklif falan doğru değil. Galatasaray, imkanları ölçüsünde Osimhen'i mutlu edecek, sürdürülebilir ekonomik yapısını, limitlerini... Kulüplerin uymakla yükümlü olduğu hem TFF'nin hem UEFA'nın kuralları var. Uğraşıyoruz."

"GALATASARAY'IN TÜM FUTBOLCULARI KARAKTER GÖSTERDİ"

"Osimhen'in İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu görüyoruz. İyi bir aile babası. Onlarla birlikte buradaydı. Birçok oyuncu ailesini getirmiyor. Son Başakşehir maçını gözünüzün önüne getirin. Sert bir maç oldu. Osimhen ile rakip stoperler arasında kıran kırana mücadele gerçekleşti. Bizle birlikte 41 maç oynadı. 41 maç içerisindeki en sert geçen ve onun en çok sinirlendiği maç olmuştu. Düşünün son maçınız, kiralıksınız, kontratını bitiyor. Korakor mücadeleyi, aidiyetle bağlı olduğunuz kulüp için yaparsınız. İş ahlakı çok yüksek. Negatif hiçbir konu olmadı. 1 dakikada gelmeyi kabul etti. Hiç sıkıntısı olmadı. Galatasaray'ın tüm futbolcuları karakter gösterdi. 1 gün bile en ufak tartışma yaşanmadı. Sesin yükseldiği tek anlar, devre arasında soyunma odasında berabere ya da mağlup girdiğimiz maçlarda oldu. Tüm oyuncularımıza son derece büyük bir teşekkürü borç olarak iletiyorum. Hepsi olağanüstü karakterli oyuncular. Hepsi son derece takıma bağlı. Hepsi son derece iyi arkadaş. Saha içi ve saha dışında en ufak sorun yaşamadık. Hani kolej takımı lafı var ya inanın o kadar güzel bir atmosfer vardı ki nazar değmesin. Başarıyı getiren en büyük şeylerden biri huzurdu. Bunun baş mimarı da Okan Buruk."

"OSİMHEN'İN 75 MİLYON EURO'LUK SATIN ALMA MADDESİNDEN KİRALAMA BEDELİNİN BONSERVİSİNDE DÜŞECEĞİ SÖYLENTİSİ..."

"Osimhen'e kiralama bedeli ödemedik. Napoli'ye sıfır kiralama bedeli ödeyerek oyuncuyu getirdik. Bizim ödediğimiz rakam, oyuncunun orada aldığı maaşın altında. Ağustos ve eylül maaşı ödenmişti. Maaşını, bonuslara bağlı olarak ödedik. Tüm bonusları yaptı. 1 lira kiralama bedeli ödemedik. Osimhen'in Napoli'yle sözleşmesinde 75 milyon Euro'ya çıkış maddesi var. Her takım için aynı."

"GİZLİ SAKLI MAAŞIMIZ YOK"

"Galatasaray'ın bütçesi, limitleri var. Bu bütçeye bağlı kaldığımız için Osimhen süreci uzuyor. Mustafa Cengiz başkanımızın sözü vardı, 'Ben çekleri yazarım, gelenler ödesin' derdi. Galatasaray böyle yönetilmiyor. Hiçbir başkan, yönetim bu tarz bir eylem altına girmez. Çıkış bedelini yatırırsınız, kolay. Aldın kahraman oldun, bu kolay. Böyle bir yol izlemiyor Galatasaray. Elbette ki içerideki dengeyi yorumcular kadar biz de dikkate alıyoruz. Biz bir anlaşma yaptığımız zaman bunu resmi olarak açıklıyoruz. Galatasaray'ın şeffaf bir geleneği var. Aynı gelenek, aynı şeffaflığı diğer takımlarda göremiyoruz. Hangi oyuncuyla nasıl bir anlaşma yaptıysak KAP ile kamuoyuna bildiriyoruz. Bu yaptığınız anlaşmanın izah edilebilir bir hesabı var. Kimseden gizli saklı bir oyuncu maaşımız yok, bonservis ödememiz yok. Bunu açıkladığımız zaman, takım içindeki tüm oyuncular da bunun adaletli bir ücret olacağına inanacaktır."

"GALATASARAY, OSİMHEN'İN KALMASINI SAĞLAYACAK BÜTÇEYİ SAĞLADI"

"Neresinde bakarsanız bakın; Osimhen anında hizmet veriyor, sportif başarı ve gelir elde ediyorsunuz. Galatasaray'ın Dursun Özbek ile başlattığı çok önemli bir finansal değişimi var. Galatasaray'ın gelirleri önemli noktaya ulaştı. Devam eden projeler, nakit girdileri sağlayacak noktaya geldi. Birkaç yıl içinde projeler hayata geçince, parasal problemlerini çözmüş, Avrupa'nın en büyük 20 kulübü arasında bir yapıya dönecek. Başarıyı zedeleyecek, kaos yaratacak anlaşmayı da müsterih olun, Galatasaray Spor Kulübü ve Dursun Başkan müsaade etmez. Galatasaray'ın imkanları, Osimhen'in burada kalmasını sağlayacak imkanlardır. Galatasaray, Osimhen'in kalmasını sağlayacak bütçeyi sağladı. Ancak, en üst seviyedeki rakamları verelim, yarın imzayı atalım şeklinde algılanmaması lazım."



