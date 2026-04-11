Galatasaray'dan sağlık raporu: 3 futbolcunun son durumu açıklandı

Galatasaray, tedavisi süren Victor Osimhen ile Göztepe maçında dizinden darbe alan Yaser Asprilla ve dünkü antrenmanda sakatlanan Günay Güvenç’in sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

3 FUTBOLCUNUN SON DURUMU

Sarı-kırmızılıların resmi internet hesabından futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Süper Lig’in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla’nın sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi. Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi. Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.