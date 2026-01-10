Abone ol: Google News

Galatasaray'dan seremoniye katılmama kararı

Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Süper Kupa seremonisine katılmama kararı aldı.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 21:09
  • Galatasaray, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti.
  • Süper Kupa seremonisine katılmama kararı aldı.
  • Maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.

Süper Kupa'da büyük heyecan son buldu...

Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde karşı karşıya geldi.

Dev mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

SERAMONİYE KATILMADILAR

Galatasaray, Süper Kupa finalinin ardından dikkat çeken bir karara imza attı.

Galatasaray, bu maçın ardından Süper Kupa seremonisine katılmama kararı aldı.

