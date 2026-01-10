Galatasaray'dan seremoniye katılmama kararı

- Galatasaray, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti.
- Süper Kupa seremonisine katılmama kararı aldı.
- Maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Kupa'da büyük heyecan son buldu...
Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde karşı karşıya geldi.
Dev mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.
SERAMONİYE KATILMADILAR
Galatasaray, Süper Kupa finalinin ardından dikkat çeken bir karara imza attı.
Galatasaray, bu maçın ardından Süper Kupa seremonisine katılmama kararı aldı.