Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür: 20 günde 6 maç...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u eleyen Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor...

2026 yılında 14 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, ortalama 3,5 günde bir karşılaşmada ter döktü.

Yoğun süreçte Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda liderliğini koruyan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

KADRO DERİNLİĞİ GENİŞLEDİ

Sakatlıkları bulunan futbolcuların iyileşmesi, yapılan transferler ve Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden oyuncularının dönmesiyle geniş ve derinlikli bir kadroya ulaşan "Cimbom", zorlu periyottan mutlu çıkmayı başardı.

Sıkışık fikstürü devam eden Galatasaray, Alanyaspor mücadelesiyle sezonun en kritik dönemecine girecek.

MİLLİ ARAYA KADAR 6 MAÇLIK ZOR FİKSTÜR

Galatasaray, mart ayının sonlarında verilecek milli takım arasına kadar 6 resmi maça çıkacak.

Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek Okan Buruk'un öğrencileri, 3 Mart Salı günü aynı takımla deplasmanda Türkiye Kupası maçında karşılaşacak.

Ligin 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, 10 veya 11 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'nin Liverpool ya da Tottenham takımlarından birini ağırlayacak.

NEREDEYSE 3 GÜNDE BİR OYNAYACAK

Ardından ligin 26. haftasında Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Başakşehir'i konuk edecek "Cimbom", 17 veya 18 Mart'ta "Devler Ligi"nde çeyrek finalist olabilmek için rövanş maçında boy gösterecek.

Galatasaray'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'unda Romanya ile karşılaşacak A Milli Takım'a daha fazla çalışma şansı vermek için 17-18-19 Mart'a çekilen 27. hafta maçı (Deplasmanda Göztepe ile) ise ertelenecek.

Sarı-kırmızılılar, 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı'na kadarki 20 günlük süreçte 6 resmi müsabakaya çıkıp, ortalama 3,3 günde bir maç yapacak.