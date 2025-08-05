İtalyanlar ısrarla istiyordu: Alvaro Morata transferinde son durum

Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'da, Alvaro Morata'ya Como talip olmuştu.

Sarı-kırmızılıların, kiralık sözleşmesi devam eden İspanyol golcü için talep ettiği rakam ortaya çıkmıştı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Morata’nın sözleşme feshi için Como’dan 3-4 milyon euro talep etmişti.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ RAKAM

Como, Milan ile 10 milyon euro bonservis anlaşması sonrası Galatasaray’a para ödemek istemiyor.

Como Başkanı Mirwan Suwarso yaptığı açıklamada, yapmaları gereken her şeyi yaptıklarını ve topun artık Galatasaray'da olduğunu dile getirmişti.

ANLAŞILDI İDDİASI

Son olarak Calciomercato, Morata transferi için Como ile Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğunu duyurdu.

Haberde Como'nun İspanyol forvet için Galatasaray'a 3 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve transferin kısa süre içinde sonuçlandırılmasının beklendiği aktarıldı.

ANTRENMANA ÇIKMIYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Morata'nın Como'ya transfer olmak için Galatasaray'la antrenmana çıkmadığı aktarılmıştı.

Sağlık raporu sunan Morata'nın bir an önce Como'ya transfer olmak istediği de öne sürülen diğer bilgiler arasındaydı.

Son olarak geçtiğimiz sezon devre arasında Cimbom'a imza atan 32 yaşındaki santrfor, 16 maçta 7 gol - 3 asistlik performans gösterdi.