Galatasaray'ın kasası bir kez daha doldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla grupta 6 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, UEFA’dan da aldığı geliri 22 milyon 800 bin euroya yükseltti.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 10:30
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek grupta 6 puana ulaştı.
  • Bu galibiyetle Galatasaray, UEFA'dan toplam gelirini 22 milyon 800 bin euroya çıkardı.
  • Sarı-kırmızılılar elde ettikleri gelirle ekonomik olarak güçlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, etkili bir futbolla sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu galibiyetle hem Şampiyonlar Ligi'nde üst tur umutlarını güçlendirdi hem de elde ettiği gelirle kasasını doldurdu.

GALİBİYET KASAYI DOLDURDU 

Bu sonuçla grupta 6 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, UEFA’dan da önemli bir gelir elde etti.

Lig aşamasına katılım karşılığında 18,62 milyon euro başlangıç primi alan Galatasaray, Frankfurt mağlubiyetinden eli boş dönse de evinde oynadığı iki maçta galibiyet primini kaptı.

22 MİLYON 800 BİN EUROYA ÇIKTI 

Bodo/Glimt karşısındaki galibiyetle 2 milyon 100 bin euro daha kazanan Galatasaray, Liverpool zaferinden elde ettiği gelirle birlikte toplamda 4 milyon 200 bin euro prim elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında toplam gelirini 22 milyon 800 bin euroya (yaklaşık 1,1 milyar TL) yükseltti.

