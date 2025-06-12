Galatasaray'ın Leroy Sane transferi Avrupa'da gündem oldu

Haber Merkezi

Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak 5. yıldızı takan Galatasaray, ilk transfer bombasını patlattı.

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in yıldız isimlerinden Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Sane, Galatasaray'ın teklifini kabul ederek İstanbul'a geldi.

AVRUPA'YI SALLADI

Sağlık kontrollerinin ardından imza atması beklenen yıldız oyuncu, bu transfer Avrupa spor basınında da geniş bir yer buldu.

İşte onlardan bazıları...

BILD

"Yıldız futbolcu Leroy Sane İstanbul'a indi. Binlerce Galatasaray taraftarı futbolcuyu karşılarken milyonlarca kişi kulübün canlı yayınını takip etti"

THE ATLETIC

"Leroy Sane 3 yıllığına Galatasaray’da. Yıllık maliyeti 15 milyon euro. Sane, Fenerbahçe, Arsenal, Bayern ve Al Hilal’in ilgisine karşın Galatasaray’ı seçti."

SKY SPORTS

"Leroy Sane Galatasaray’la tüm kontrat şartlarında anlaştı. Sane 1 Temmuz’dan itibaren serbest kalacak. Son olarak Al Hilal’in teklifini reddederek Bayern’e kulüpten ayrılma kararını bildirdi."

FOOT MERCATO

"Galatasaray, Leroy Sane'yi açıkladı."

L'EQUIPE

"Galatasaray’la anlaşan Leroy Sane, Bayern Münih’in Dünya Kulüpler Kupası kadrosundan çıkarıldı."