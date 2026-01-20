Galatasaraylı futbolculardan Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'a ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda bahis operasyonu kapsamında birçok isim tutuklanmıştı.

Bilindiği gibi bir süredir Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ile birlikte Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunuyor.

Aynı koğuşta kalan bu futbolculara, futbol camiasından birçok isim ziyarette bulunuyor.

GALATASARAYLI 4 OYUNCU CEZAEVİNE GİTTİ

Son olarak Galatasaraylı oyuncuların, moral vermek için bu iki ismi ziyaret ettiği öğrenildi.



Gazeteci Yakup Çınar, sarı-kırmızılı ekipten Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Günay Güvenç ve Yunus Akgün’ün, Metehan Baltacı ile görüşerek destek verdiğini aktardı.

MERT HAKAN'I DA ZİYARE ETTİLER

Çınar’ın aktardığı bilgilere göre, Galatasaraylı futbolcular, aynı soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile takım kaptanı Çağlar Söyüncü’nün de bugün Mert Hakan Yandaş’ı Marmara Cezaevi’nde ziyaret edeceği öğrenildi.