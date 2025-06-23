Gaoussou Diarra, Feyenoord'a gidiyor

TFF 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken Gaoussou Diarra, kariyerinde yeni sayfa açıyor.

2023 yılında İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen ve burada futbol yeteneğiyle keşfedilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'a transfer olacak.

HOLLANDA'YA TRANSFER OLUYOR

Feyenoord, İstanbulspor forması giyen Malili Gaoussou Diarra ile garanti bonuslarla birlikte 4.7 milyon euro bonservis ücreti ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

ANLAŞMA TAMAM

Öte yandan Diarra, bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte 1. Lig'de takımına en çok bonservis kazandıran oyuncu olacak.

İstanbulspor'da geride bıraktığımız sezon 37 maçta forma giyen Diarra, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.