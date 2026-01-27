Gaziantep FK, 6 maçtır galip gelemiyor

- Gaziantep FK, son 6 haftadır galibiyet elde edemiyor ve son galibiyetini ligin 13. haftasında Kayserispor'a karşı aldı.
- Son 6 maçında yalnızca 3 puan toplayabilen ekip, ligin 20. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
- Takım, Süper Lig'in 19. haftasını 25 puanla 8. sırada tamamladı.
Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımın başına gelmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, son haftalarda galibiyete uzanmakta zorlanıyor.
Ligin 19. haftasını 25 puanla 8. sırada tamamlayan Gaziantep ekibi, 6 haftadır 3 puan alamıyor.
SON GALİBİYET KAYSERİSPOR'A KARŞI
Son galibiyetine ligin 13. haftasında 3-0'lık skorla deplasmanda Kayserispor karşısında ulaşan kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda sırasıyla Eyüpspor, Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir, Galatasaray ve Konyaspor maçlarından sadece 3 puan toplayabildi.
SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ
Gaziantep FK, ligin 20. haftasında deplasmanda 1 Şubat Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.