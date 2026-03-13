Gaziantep FK, Antalyaspor deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor ile Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan konuk takım oldu.

Gaziantep FK, rakibi Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

4 GOLLÜ GALİBİYET

Karşılaşmada konuk ekip Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 76. dakikalarda Muhammed Bayo, 65. dakikada Kacper Kozlowski ve 82. dakikada Drissa Camara attı.

Antalyaspor'un tek golünü 90+3. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 33 puana yükseldi. Antalyaspor, 24 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Gaziantep FK'da 3 oyuncu cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK'da Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. 3 futbolcu, gelecek hafta forma giyemeyecek.

