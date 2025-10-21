Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı biletleri satışta!

- Gaziantep FK'nin Fenerbahçe ile 27 Ekim'de oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıktı.
- Maç biletleri 2 bin 827 TL ile 6 bin 927 TL arasında değişirken, misafir tribün bilet fiyatı 3 bin 627 TL olarak belirlendi.
- Son Antalyaspor maçında stada gelen taraftarlar, Fenerbahçe maçı biletlerini yüzde 50 indirimli alabilecek.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Bu mücadelenin biletleri bugün 14.00 itibariyle satışa çıktı.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için 2 bin 827 TL ile 6 bin 927 TL arasında belirlenirken, misafir tribün bilet fiyatları ise 3 bin 627 TL oldu.
YÜZDE 50 İNDİRİM
Ligde Antalyaspor ile oynanan son iç saha maçını statta takip eden ev sahibi takım taraftarlarının biletleri, telefonlarına SMS ile gönderilecek olan promosyon kodu ile yüzde 50 indirimli alabileceği açıklandı.
GALATASARAY MAÇI İLE AYNI
Öte yandan Fenerbahçe maçı için belirlenen bilet fiyatlarının ligin ilk haftasında oynanan Galatasaray mücadelesinin bilet fiyatları ile aynı olduğu belirtildi.