Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 16:31
  • Gaziantep FK ve Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 1-1 berabere kaldı.
  • Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 6, Konyaspor'un ise 9 maça çıktı.
  • Gelecek hafta Gaziantep, Gençlerbirliği ile, Konyaspor ise Beşiktaş ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, sahasında Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki kritik maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN YOK

Gaziantep FK, 45+3. dakikada Deian Sorescu ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, bu gole 88. dakikada Blaz Kramer ile cevap verdi.

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK'nın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Konyaspor ise ligde 9 maçtır kazanamıyor.

Gaziantep FK 25, Konyaspor 19 puana yükseldi.

ÇAĞDAŞ ATAN KAZANAMIYOR

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeşil-beyazlıların başında çıktığı 8. Süper Lig maçını da kazanamadı.

Atan'ın aldığı sonuçlar şöyle:

2-0 Fatih Karagümrük

0-0 Antalyaspor

3-1 Trabzonspor

1-1 Rizespor

4-0 Fenerbahçe

1-1 Kayserispor

1-1 Eyüpspor

1-1 Gaziantep FK

JIN-HO HO, BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Konyaspor'da cezalı duruma düşen Jin-Ho Ho, gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

SIRADAKİ MAÇLARI

Ligin gelecek haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

