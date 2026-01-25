Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi

- Gaziantep FK ve Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 1-1 berabere kaldı.
- Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 6, Konyaspor'un ise 9 maça çıktı.
- Gelecek hafta Gaziantep, Gençlerbirliği ile, Konyaspor ise Beşiktaş ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, sahasında Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki kritik maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN YOK
Gaziantep FK, 45+3. dakikada Deian Sorescu ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, bu gole 88. dakikada Blaz Kramer ile cevap verdi.
İKİ TAKIMIN DA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK'nın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Konyaspor ise ligde 9 maçtır kazanamıyor.
Gaziantep FK 25, Konyaspor 19 puana yükseldi.
ÇAĞDAŞ ATAN KAZANAMIYOR
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeşil-beyazlıların başında çıktığı 8. Süper Lig maçını da kazanamadı.
Atan'ın aldığı sonuçlar şöyle:
2-0 Fatih Karagümrük
0-0 Antalyaspor
3-1 Trabzonspor
1-1 Rizespor
4-0 Fenerbahçe
1-1 Kayserispor
1-1 Eyüpspor
1-1 Gaziantep FK
JIN-HO HO, BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK
Konyaspor'da cezalı duruma düşen Jin-Ho Ho, gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
SIRADAKİ MAÇLARI
Ligin gelecek haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.