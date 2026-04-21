Gaziantep FK, Süper Lig'de 3 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenen Gaziantep FK, 3 maç sonra galibiyetle buluştu.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 yenen Gaziantep temsilcisi, sonraki haftalarda Fenerbahçe'ye 4-1, Rizespor'a 2-1 mağlup oldu, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

3 MAÇ SONRA YÜZÜ GÜLDÜ

Kırmızı-siyahlı ekip, dün sahasında Kayserispor'u 3-0 yenerek ligde 3 maç sonra taraftarına galibiyet armağan etti.

Ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunan Gaziantep FK, topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

Gaziantep ekibi, sezonun geride kalan bölümünde rakip fileleri 41 kez havalandırırken kalesinde 49 gol gördü.

EVİNDE 2. KEZ GOL YEMEDEN KAZANDI

Bu sezon sahasında 5. galibiyetini elde eden Gaziantep FK, kalesini gole kapatmakta zorlanan bir görüntü çizdi.

Ligin 5. haftasında evinde Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 25 hafta sonra Kayserispor'u 3-0 yenerek sahasında ikinci kez gol yemeden galip geldi.

LİGDE EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMLAR ARASINDA

Gaziantep FK, bu sezon ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Kayserispor, 57 golle ligin geride kalan bölümünde en çok gol yiyen takım olurken, Fatih Karagümrük 53 golle ikinci sırada yer aldı.

Antalyaspor ile Gaziantep FK ise 49'ar golle üçüncü sırayı paylaştı.

BAYO FORMUNU SÜRDÜRÜYOR

Sezon başında Lille'den kiralanan 27 yaşındaki Muhammed Bayo, attığı gollerle takımına katkı vermeyi sürdürüyor.

Bu sezon 2 bin 14 dakika sahada kalan Gineli forvet, 14 gollük performans sergiledi.

Bayo, gol krallığı yarışında ise Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile 4. sırayı paylaşıyor.