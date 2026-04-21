Dorgeles Nene'den kariyer itirafı: Fenerbahçe'den olumlu dönüş alamamıştım

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Dorgeles Nene, Deux Nuits Avec isimli YouTube kanalına konuk oldu.

Nene, Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı.

'OLUMLU GERİ DÖNÜŞ ALAMAMIŞTIM'

Genç oyuncu, 2017/18 sezonunda sarı-lacivertli takımla deneme sürecine çıktığını ancak o dönem olumlu geri dönüş alamadığını söyledi.

Nene, yıllar sonra bu kez büyük bir transfer olarak kulübe geri döndüğünü ifade etti.

"YILLAR SONRA BÜYÜK BİR TRANSFER OLARAK DÖNDÜM"

Nene, konuya ilişkin şunları söyledi:

Sanırım Fenerbahçe’ye ilk kez 2017/18 sezonunda gelmiştim. Mali’den iki kişi gelmiştik. Rezerv takımla iki haftalık bir deneme süreci geçirdik ancak sonrasında olumlu bir geri dönüş alamadık. Yıllar sonra Fenerbahçe’ye bu kez büyük bir transfer olarak geri döndüm.

38 MAÇTA 11 GOL 10 ASİSTLİK PERFOMANS

Öte yandan Fenerbahçe forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan Dorgeles Nene, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.

Son olarak Fenerbahçe, Dorgeles Nene transferi için Salzburg’a 18 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.