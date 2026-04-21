Serdal Adalı 'İnşallah' diyerek açıkladı: Ernest Muçi'de son 19 gün...

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürerken, başka takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcuların siyah-beyazlı takımdaki geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sezon başında Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muçi ve Cagliari'ye satın alma opsiyonu ile geçici transferle gönderilen Semih Kılıçsoy'un durumları hakkında konuştu.

"İNŞALLAH İKİSİNİ DE KULLANMAZLAR"

Başkan Adalı, HT Spor'a yaptığı açıklamada "Yurt dışına kiralık gönderdiğimiz oyuncuların bazıları ile yollar ayrılacak." ifadelerini kullanırken, Muçi ve Semih'in ise takımda kalmasını istediklerini vurguladı.

Bu futbolcuların kiralık gönderildikleri takımlarda satın alma opsiyonları bulunduğunu hatırlanan Adalı "Kullanırlarsa yapacak bir şey yok. İnşallah ikisini de kullanmazlar. Çünkü o paralara yerini dolduracak oyuncu almam çok zor. İndirim konuşmadık." dedi.

MUÇI'NİN SATIN ALMA OPSİYONU İÇİN 19 GÜN KALDI

Serdal Adalı, iki futbolcunun da bonservislerinin alınması için son günlerin bell olduğunu belirterek "Muçi'nin satın alma opsiyonu 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih'inki de haziran ayının başı olması lazım." diye konuştu.

Adalı'nın yaptığı açıklama doğrultusunda, Trabzonspor'un Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanabilmesi için bugün itibariyle (21 Nisan 2026) 19 günü bulunuyor.

SATIN ALMA OPSİYONU 8.5 MİLYON EURO

Muçi'nin satın alma opsiyonuyla kiralanması hakkında, geçtiğimiz eylül ayında Kamuyu Aydınlatma Plaftormu'na (KAP) bordo-mavili kulüpten şu açıklama yapılmıştı.

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."