Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Yayınlama:
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü (bugün) deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı,

hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Arda, Rodrigues, Sorescu, Kozlowski, Ogün, Maxim, Lungoyi, Bayo, Draguş

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu

