Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak.
Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı,
hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Arda, Rodrigues, Sorescu, Kozlowski, Ogün, Maxim, Lungoyi, Bayo, Draguş
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu
