Gaziantep FK'nın galibiyet özlemi 6 maça çıktı

AA & Ensonhaber

Gaziantep FK, Süper Lig'in 31. haftasında taraftarı önünde Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe, Rizespor ve Alanyaspor'a yenildi, Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Dün sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

MAÇ FAZLASIYLA 11. SIRADALAR

Ligde topladığı 44 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 43 kez havalandırdı, kalesinde ise 48 gole engel olamadı.