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Gaziantep FK'ya Fenerbahçe maçı öncesi üç kötü haber

Gaziantep FK'ya Fenerbahçe maçı öncesi üç kötü haber Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK, karşılaşma öncesinde üç önemli eksik verdi. Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan ile David Okereke ve Kacper Kozlowski cezalı duruma düştü.