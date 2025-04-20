Gaziantep FK'ya Fenerbahçe maçı öncesi üç kötü haber

Haber Merkezi
Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Başakşehir, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada konuk takım Gaziantep FK'ya üç kötü haber birden geldi.
SELÇUK İNAN VE İKİ OYUNCU YOK
Maçın 53. dakikasında hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak.
Ayrıca Gaziantep FK'da 55. dakikada sarı kart gören David Okereke ve 90+7. dakikada üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart gören Kacper Kozlowski de cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
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