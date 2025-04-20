Başakşehir, Gaziantep FK'yı iki golle geçti

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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi Başakşehir oldu.

Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR, ÜÇ PUANI ALDI

Karşılaşmada ilk golü, 9. dakikada Gaziantep FK'den David Okereke kaydetti.

Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 42. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bitmeden 45+4. dakikada ise Başakşehir, Ivan Brnic'in golüyle 2-1 öne geçti.

ÜÇ KIRMIZI ÇIKTI

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, Başakşehir'in golcüsü Piatek, rakibine yaptığı müdahale sonrası 88. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

90+7. dakikada ise Gaziantep FK'de Kacper Kozlowski üst üste gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Öte yandan maçın 53. dakikasında kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak.

BAŞAKŞEHİR, SERİYE BAĞLADI

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan Başakşehir, puanını 48'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

GAZİANTEP FK'NIN RAKİBİ FENERBAHÇE

Önümüzdeki hafta Başakşehir, Göztepe'nin konuğu olacak. Gaziantep FK ise Fenerbahçe'yi misafir edecek.