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Gedson Fernandes, büyük maçları boş geçmiyor!

Gedson Fernandes, büyük maçları boş geçmiyor! Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Fenerbahçe karşısında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Gedson, bu sezon Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ardından sarı-lacivertli ağları da sarsmayı başardı.