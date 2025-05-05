Gedson Fernandes'e lazer tutan seyirci gözaltına alındı
AA & Ensonhaber

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyircinin tespiti için çalışma yaptı.

İncelemede stadın kuzey tribününden bir kişinin lazer tuttuğunu belirleyen ekipler kimliğini tespit ettikleri B.Y.'yi gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Göktürk Sönmez
Editor