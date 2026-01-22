Gençlerbirliği Divan Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

- Gençlerbirliği Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul sonrası ilk toplantısını yaptı.
- Yapılan toplantıda Mehmet Emin Gür, divan kurulu başkanı seçildi.
- Başkan vekilliğine Merdan Hürmeydan ve Aykut Akalın, yazmanlığa Onur Aydoğan getirildi.
Gençlerbirliği Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul sonrası ilk kez toplandı.
Kulübün açıklamasına göre 17 Ocak'taki genel kurulun ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen ilk divan kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.
DİVAN KURULU BAŞKANI MEHMET EMİN GÜR OLDU
Divan kurulu başkanlığına Mehmet Emin Gür, başkan vekilliğine Merdan Hürmeydan ve Aykut Akalın, yazmanlığa ise Onur Aydoğan oy birliğiyle seçildi.