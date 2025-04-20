Gençlerbirliği ile Bandırmaspor yenişemedi

Haber Merkezi

1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Gençlerbirliği, 4. dakikada Daniel Popa ile öne geçti. Bandırmaspor, 32. dakikada Marco Paixao'nun penaltı golüyle skora eşitliği getirdi.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonuçla birlikte 2. olma fırsatını tepen Gençlerbirliği, puanını 59 yaptı ve 3. sırada kaldı.

Son 5 maçının 4'ünden beraberlikle ayrılan Bandırmaspor ise 57 puanla 5. sırada kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Gençlerbirliği gelecek hafta Adanaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.