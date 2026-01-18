Gençlerbirliği ile Samsunspor yenişemedi

- Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Marius Mouandilmadji ve Sekou Koita'nın golleriyle maçta eşitlik sağlandı.
- Gençlerbirliği puanını 19'a, Samsunspor ise 26'ya çıkardı.
Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Metin Diyadin'in çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan çıkmadı. Karşılıklı gollere sahne olan maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Samsunspor'un golünü 38. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Gençlerbirliği'nin golü 60. dakikada Sekou Koita'dan geldi.
SAMSUNSPOR, ÜÇ HAFTA SONRA PUAN ALDI
Dört haftadır kaybetmeyen Gençlerbirliği puanını 19'a yükseltti. Üç hafta sonra puan alan Samsunspor 26 puana ulaştı.
6 haftadır üç puanla tanışamayan Samsunspor, Süper Lig'deki son galibiyetini 9 Kasım tarihinde Eyüpspor'a karşı 1-0'lık skorla aldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.