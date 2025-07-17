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Gençlerbirliği, Joca Fernandes ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Joca Fernandes ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
17.07.2025 09:13
Gençlerbirliği, Joca Fernandes ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in yeni takımı Gençlerbirliği'nde bir veda yaşandı.

Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Portekizli on numara oyuncusu Joca Fernandes ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz ve Joca Fernandes arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Joca Fernandes’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Eshspor Haberleri