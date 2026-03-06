Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi sona erdi

Süper Lig'de 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nde, sıcak bir gelişme yaşandı.

Başkent temsilcisinde, Levent Şahin dönemi kısa sürdü.

Kırmızı-siyahlılar, 52 yaşındaki teknik direktörle yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.



Gençlerbirliği Spor Kulübü

16 ŞUBAT'TA GÖREVE GELMİŞTİ

16 Şubat tarihinde Metin Diyadin'in yerine göreve başlayan Şahin, Gençlerbirliği'nin başında 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 resmi maça çıktı.

Kırmızı-siyahlılar ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalayan Şahin, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

4. KEZ HOCA AYRILIĞI

2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 4 sezon sonra geri dönen Gençlerbirliği, sezona Hüseyin Eroğlu ile başlamış daha sonra yollarını ayırmıştı.

Eroğlu'nun ardından yeni yönetimle gelen Volkan Demirel, teknik direktör olarak takımın başına geçmişti.

Yönetimin değişmesiyle başkent ekibi ile yollarını ayıran Demirel'in yerine Metin Diyadin gelmişti.

Ancak kısa süre içerisinde kulüp Diyadin'in sözleşmesini tek taraflı feshetti.

18 gün boyunca takımı yöneten Levent Şahin'in ayrıldığı başkent ekibi tarafından duyuruldu.

VOLKAN DEMİREL HAMLESİ

Başkent ekibinden, bu karar sonrası sürpriz bir hamle geldi.

Gençlerbirliği, Levent Şahin ile ayrılık kararı almasının ardından bu sezon daha önce de takımda görev yapan Volkan Demirel'e yöneldi.

VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Gençlerbirliği, Volkan Demirel'e teklif yaptı.

Volkan Demirel, bu sezon Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de 5 maça çıkmış ve Başkent ekibi bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet almıştı.

GALİBİYET SONRASI İSTİFA

Demirel, 7 Aralık'ta Fatih Karagümrük maçında alınan 3-0'lık galibiyet sonrası Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrılmıştı.