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İHA

Gençlerbirliği 35. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı.

Genel kurulda Gençlerbirliği’nin mali planı ve denetim raporları açıklandı.

Murat Şamil Şen ve Arif Ölmez adaylıktan çekilerek liste birleştirdi ve Nilüfer Bircan'ı aday gösterdi.

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Nilüfer Bircan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Başkan Adayı Nilüfer Bircan divanda söylenen bir söz üzerine aday olduğunu ifade ederek, şu şekilde konuştu: