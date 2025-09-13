Gençlerbirliği'nden Ali Ekber Düzgün'ün istifasına yönelik açıklama

Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

Başkent temsilcisi, sportif direktör Ali Ekber Düzgün'ün istifasının kabul edildiğini duyurdu.

"İSTİFASI KABUL EDİLMİŞTİR"

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Sportif direktörümüz Ali Ekber Düzgün'ün yürüttüğü 2025-2026 sezonu kadro planlaması ve transfer süreçlerinde alınan kararların idari, sportif ve finansal yönden hatalı bulunması sebebiyle istifası kabul edilmiştir. Bu kapsamda kurulan transfer komitemiz, teknik ekibimizle birlikte hedeflerimize yönelik ihtiyaç duyulan transferler ile kadro planlamamız yeniden yapılandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.