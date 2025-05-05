Gençlerin turnuvasında Trabzon şampiyon oldu

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Trabzon'da oynanan yurtlar arası turnuva sonucunda oluşturulan ve idareciliğini Trabzon Yurdu Müdür Yardımcısı Samet Bostan ve Akçaabat Fatih Yurdu Eğitim Sorumlusu Osman Safa Katırcıoğlu, Antrenörlüğünü ise Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Hasan Şahin’in yaptığı Trabzon futbol karması, bölgesel futbol turnuvası için Erzurum'a gitti.

Turnuvada ilk maçında Ordu ile 1-1 berabere kalan Trabzon Karması, ikinci maçını Rize'yle oynadı ve rakibini 5-0’lık net skorla mağlup etti.

ÖNCE RİZE ARDINDAN GÜMÜŞHANE GALİBİYETLERİ GELDİ

Son maçında ise Gümüşhane'yle karşılaşan Trabzon Karması, 2-0'lık net bir skorla yenerek yarı final oynama hakkı kazandı.

Durdurak bilmeyen Trabzon Karması yarı final maçını da yine aynı gruptaki rakibi olan Gümüşhaneyle oynadı ve normal süresi 1-1 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda rakibini 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.

FİNALDE BAYBURT'U DA YENEREK ŞAMPİYON OLDULAR

Final maçında Bayburt'la eşleşen Trabzon Karması, maçın normal süresini 0-0'lık bir skorla bitirdi.

Penaltılara uzayan maç, çekişmeli bir şekilde seri penaltı atışlarıyla devam etti.

Penaltıların sonucunda 7-6'lık net bir skorla rakibini yenerek Trabzon Yurdu, Bölge Şampiyonluğunu ilan etti.