Geri mi dönüyor? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması

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Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, İran Pro Ligi'nin 30. ve son haftasında Havadar ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, eski takımı Fenerbahçe için gelen soruya da cevap verdi.

"GİTMEM DOĞRU OLMAZ"

Kartal, "Burada şansınız az kaldı. Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul eder misiniz? Bir gün Fenerbahçe'ye döner misiniz?" sorusunun ardından, "Şu anda Persepolis ile bir yıl daha mukavelem var. Böyle bir şey olsa bile Persepolis'i bırakıp Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz." yanıtını verdi.

15 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe ile geçen yıl sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertlilerden ayrılan İsmail Kartal, ocak ayında Persepolis'in başına geçmişti.

İran ekibinin başında 15 maça çıkan İsmail Kartal, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.