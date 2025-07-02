Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oldu

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a imza atmıştı.
Ancak Süper Lig'de ve Avrupa'da alınan başarısız sonuçların ardından Giovanni van Bronckhorst'un siyah-beyazlı ekiple yolları ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMIŞTI
İngiliz devi Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'un yardımcısı olarak görev alacağı öne sürülen van Bronckhorst'la ilgili resmi duyuru geldi.
Liverpool, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Arne Slot'un yardımcısı olduğunu duyurdu.
LIVERPOOL AÇIKLADI
İngiliz devinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Liverpool FC, 2025-26 sezonu öncesinde Arne Slot'un teknik direktör kadrosunda bir dizi yeni atamayı doğrulayabilir. Hoş geldiniz, Giovanni van Bronckhorst ve Xavi Valero"